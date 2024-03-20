Детей участников СВО из Хабаровска приглашают в бесплатный тур

В Хабаровском крае начал реализацию новый проект «Места памяти», благодаря которому дети участников СВО и профессиональных военнослужащих могут отправиться в бесплатный исторический тур. В программе — путешествие с гидом, интересные мастер-классы и чаепитие, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Маршрут проходит по культовым историческим местам краевой столицы. Ребята посетят Гродековский музей, комплекс «Волочаевское сражение» в с. Волочаевка, побывают в военно-историческом парке «ДВ-Форпост». В каждой точке путешествия профессиональные гиды будут рассказывать о вооружении и форме солдат того времени. В программе запланированы и мастер-классы. Например, в хабаровской женской гимназии ребят научат писать перьевой ручкой, а в перевязочном пункте «Красный крест» попробуют свои силы в сестринском деле.
Заключительным пунктом поездки ребята поучаствуют в мастер-классах по каллиграфии и посетят почтовую станцию, где сами на печатной машинке создадут открытки, упакуют в конверты и закроют их сургучной печатью. После этого ребят угостят чаем из настоящего самовара и выпечкой.
— Первые группы, которые побывали в это путешествии, остались очень довольны. Особенно им понравились мастер-классы, где они изготавливали открытки и сургучные печати. Планируя проект, мы хотели сделать так, чтобы было не только познавательно, но и интересно. Думаю, у нас это получилось, — рассказала куратор проекта «Места памяти» Дарья Селиверстова.
Всё активности — абсолютно бесплатны для участников. Следующие туры по историческим местам запланированы в апреле: 12−13, 17 и 25−26 числа. Чтобы стать участником путешествия, необходимо позвонить организатору: 8 (914)421−28−00. Специалист ответит на все дополнительные вопросы и пришлет форму заявки на участие.