Детей участников СВО из Хабаровска приглашают в бесплатный тур

Маршрут проходит по культовым историческим местам краевой столицы. Ребята посетят Гродековский музей, комплекс «Волочаевское сражение» в с. Волочаевка, побывают в военно-историческом парке «ДВ-Форпост». В каждой точке путешествия профессиональные гиды будут рассказывать о вооружении и форме солдат того времени. В программе запланированы и мастер-классы. Например, в хабаровской женской гимназии ребят научат писать перьевой ручкой, а в перевязочном пункте «Красный крест» попробуют свои силы в сестринском деле.



Заключительным пунктом поездки ребята поучаствуют в мастер-классах по каллиграфии и посетят почтовую станцию, где сами на печатной машинке создадут открытки, упакуют в конверты и закроют их сургучной печатью. После этого ребят угостят чаем из настоящего самовара и выпечкой.