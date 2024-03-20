В Беларуси вводится нерестовый запрет на ловлю рыбы

Любительское рыболовство в этот период разрешается только одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным одной искусственной приманкой, имеющей не более двух одинарных, или двойных или тройных крючков, в светлое время суток с берега (без захода в воду), а также со льда или искусственных сооружений, в отношении которых не установлены ограничения и запреты на хозяйственную деятельность. Рыболовам разрешается использование подсачека для подъема из воды рыбы, выловленной удочкой либо спиннингом.