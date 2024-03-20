В Беларуси вводится нерестовый запрет на ловлю рыбы

«С учетом климата, характеризующегося многолетней совокупностью погодных условий, наблюдаемых в конкретных областях, сроки весеннего запрета раньше всего наступают в Брестской и Гомельской областях и действуют с 20 марта по 18 мая. Затем идут Гродненская, Минская и Могилевская области — с 1 апреля по 30 мая, а в Витебской области — с 10 апреля по 8 июня», — рассказали в госинспекции.
Любительское рыболовство в этот период разрешается только одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным одной искусственной приманкой, имеющей не более двух одинарных, или двойных или тройных крючков, в светлое время суток с берега (без захода в воду), а также со льда или искусственных сооружений, в отношении которых не установлены ограничения и запреты на хозяйственную деятельность. Рыболовам разрешается использование подсачека для подъема из воды рыбы, выловленной удочкой либо спиннингом.
Осуществлять в это время любительское рыболовство с использованием других орудий или способов лова является нарушением и квалифицируется по первой части статьи 16.25 КоАП и влечет наложение штрафа на граждан в размере от 10 до 30 базовых величин. Промысловое рыболовство в данные периоды правилами запрещается.
При незаконном изъятии рыбы в периоды запрета вред, причиненный окружающей среде, возмещается на основании такс, установленных постановлением Совета Министров от 11 апреля 2022 года № 219, в тройном размере по каждой изъятой особи.