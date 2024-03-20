В Красноярском крае некоторые роддомы закроются на ремонт и дезинфекцию

Стало известно, что в 2024 году начнутся плановые ремонтные работы в медицинских учреждениях, включая роддомы, детские больницы.
Так, уже 22 апреля закроется Красноярская межрайонная детская клиническая больница № 1. Она будет закрыта по 5 мая. После закроется межрайонный родительный дом № 4 — с 6 по 19 мая.
Родильный дом при Сосновоборской больнице также закроется в период с 20 мая по 9 июня. Также с 10 по 30 июня ремонт будет проходить в красноярском межрайонном родительном доме № 2.
Красноярский краевой центр охраны материнства и детства закроется на ремонт с 1 по 21 июля. Роддом клинической больницы № 20 не будет работать с 22 июля по 11 августа. Межрайонный роддом Красноярска № 1 закроют с 12 августа по 1 сентября.
Последним на ремонт уйдет Красноярский межрайонный родильный дом № 5 — со 2 сентября по 2 ноября.