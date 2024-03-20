Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заболеваемость ОРВИ и гриппом резко выросла в Челябинской области

В Роспотребнадзоре рассказали об эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ в Челябинской области. По данным за период с 11 по 17 марта, зарегистрировано 77 случаев ОРВИ и гриппа на 10 тыс. населения. Это выше уровня прошлой недели на 19%, но ниже среднего многолетнего показателя сезонной заболеваемости на 7%.

Рост числа заболевших отмечен по всем возрастным группам: среди взрослых на 19,6%, детей 7−14 лет — на 20,5%, детей 3−6 лет — на 19,1%, до 3-х лет — на 15,4%. «В этиологической структуре ОРВИ отмечается увеличение доли респираторных вирусов: РС-инфекции, сезонной коронавирусной инфекции, адено-, рино, бока-, метапневмовирусной инфекции, парагриппа, COVID-19, сохраняется циркуляция вирусов гриппа, в т. ч. А H3N2», — приводит Роспотребнадзор результаты мониторинга, проведенного Центром гигиены и эпидемиологии в Челябинской области.

здоровье