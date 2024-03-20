Заболеваемость ОРВИ и гриппом резко выросла в Челябинской области

В Роспотребнадзоре рассказали об эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ в Челябинской области. По данным за период с 11 по 17 марта, зарегистрировано 77 случаев ОРВИ и гриппа на 10 тыс. населения. Это выше уровня прошлой недели на 19%, но ниже среднего многолетнего показателя сезонной заболеваемости на 7%.