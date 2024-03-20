Рост числа заболевших отмечен по всем возрастным группам: среди взрослых на 19,6%, детей 7−14 лет — на 20,5%, детей 3−6 лет — на 19,1%, до 3-х лет — на 15,4%. «В этиологической структуре ОРВИ отмечается увеличение доли респираторных вирусов: РС-инфекции, сезонной коронавирусной инфекции, адено-, рино, бока-, метапневмовирусной инфекции, парагриппа, COVID-19, сохраняется циркуляция вирусов гриппа,
Заболеваемость ОРВИ и гриппом резко выросла в Челябинской области
В Роспотребнадзоре рассказали об эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ в Челябинской области. По данным за период с 11 по 17 марта, зарегистрировано 77 случаев ОРВИ и гриппа на 10 тыс. населения. Это выше уровня прошлой недели на 19%, но ниже среднего многолетнего показателя сезонной заболеваемости на 7%.
Рост числа заболевших отмечен по всем возрастным группам: среди взрослых на 19,6%, детей 7−14 лет — на 20,5%, детей 3−6 лет — на 19,1%, до 3-х лет — на 15,4%. «В этиологической структуре ОРВИ отмечается увеличение доли респираторных вирусов: РС-инфекции, сезонной коронавирусной инфекции, адено-, рино, бока-, метапневмовирусной инфекции, парагриппа, COVID-19, сохраняется циркуляция вирусов гриппа,