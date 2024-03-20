В четырех районах Волгограда на 8 часов отключат электричество 20 марта

Без света 20 марта временно останутся жители Тракторозаводского, Центрального, Ворошиловского и Советского районов Волгограда.
С 09.00 до 17.00 в среду подачу ресурса ограничат по следующим адресам.
Плановые отключения электроэнергии в середине рабочей недели пройдут в четырех районах областного центра.
Без света 20 марта временно останутся жители Тракторозаводского, Центрального, Ворошиловского и Советского районов Волгограда.
С 09.00 до 17.00 в среду подачу ресурса ограничат по следующим адресам.