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В четырех районах Волгограда на 8 часов отключат электричество 20 марта

Плановые отключения электроэнергии в середине рабочей недели пройдут в четырех районах областного центра.

Источник: Волгоградская правда

Без света 20 марта временно останутся жители Тракторозаводского, Центрального, Ворошиловского и Советского районов Волгограда.

С 09.00 до 17.00 в среду подачу ресурса ограничат по следующим адресам.

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