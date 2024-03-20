Где в Сибири подорожали и подешевели макароны: рейтинг городов

В целом по стране тот же объем продукта стоит 109,1 рубля — на 1,9% меньше, чем год назад.
Что происходит с ценами
Стоимость макарон в Сибири растет вопреки всероссийскому тренду. Однако средняя цена продукта здесь все еще ниже, чем в целом по РФ. При этом разница между регионами СФО серьезная: в Республике Алтай товар обойдется более чем вполовину дороже, чем в Тыве. Одновременно на нескольких территориях цифры на ценниках изменились в меньшую сторону, заметнее всего — в Омской области.
Среди городов на общем фоне выявляется новосибирский Куйбышев, где макароны за год подорожали более, чем на четверть. Зато в иркутском Братске цены снизились почти на 10%.
Сколько стоят 1 кг макарон в регионах Сибири
Республика Алтай — 128,5 рубля (+18% за год)
Томская область — 125,4 рубля (-1,4% за год)
Новосибирская область — 126,8 рубля (+9,3% за год)
Красноярский край — 118,1 рубля (+0,6% за год)
Кемеровская область — 118,1 рубля (+3,8% за год)
Алтайский край — 103,4 рубля (+7,1% за год)
Омская область — 89,9 рубля (-2,3% за год)
Иркутская область — 87,4 рубля (-0,2% за год)
Республика Хакасия — 85,9 рубля (+0,8% за год)
Республика Тыва — 85,1 рубля (+2,7% за год).
ТОП-3 городов, где макароны стоят дороже всего
Норильск (Красноярский край) — 224,3 рубля за кг
Стрежевой (Томская область) — 164,2 рубля за кг
Прокопьевск (Кемеровская область) — 134,4 рубля за кг.
ТОП-3 городов, где макароны стоят дешевле всего
Зима (Иркутская область) — 50 рублей за кг
Черногорск (Хакасия) — 71,1 рубля за кг
Исилькуль (Омская область) — 78,4 рубля за кг.
ТОП-3 городов, где макароны за год подорожали
Куйбышев (Новосибирская область) — на 26%
Шагонар (Тыва) — на 18,2%
Горно-Алтайск (Республика Алтай) — на 18%
ТОП-3 городов, где макароны за год подешевели
Братск (Иркутская область) — на 9,4%
Канск (Красноярский край) — на 8,9%
Юрга (Кемеровская область) — на 8,4%
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Сибири подешевела гречка, но подорожали бананы и кофе.