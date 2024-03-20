Где в Сибири подорожали и подешевели макароны: рейтинг городов

Стоимость макарон в Сибири растет вопреки всероссийскому тренду. Однако средняя цена продукта здесь все еще ниже, чем в целом по РФ. При этом разница между регионами СФО серьезная: в Республике Алтай товар обойдется более чем вполовину дороже, чем в Тыве. Одновременно на нескольких территориях цифры на ценниках изменились в меньшую сторону, заметнее всего — в Омской области.