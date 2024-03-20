Бывший министр здравоохранения Приангарья Наталья Ледяева отправится в колонию

Напомним, в декабре 2022 года суд приговорил Наталью Ледяеву к 6 годам 8 месяцам колонии общего режима по делу о мошенничестве при закупке медицинских масок. Вместе с ней по делу проходил ее сын Илья Белоусов и его партнеры, организовавшие преступную схему с заключением контрактов на поставку масок в медицинские учреждения области.