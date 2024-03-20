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Бывший министр здравоохранения Приангарья Наталья Ледяева отправится в колонию

Экс-министр здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева вскоре отправится в колонию после того, как кассационный суд в Иркутске признал законным приговор, вынесенный в ее отношении. Об этом сообщает телеграм-канал Мониторинг38.

Источник: AP 2023

Напомним, в декабре 2022 года суд приговорил Наталью Ледяеву к 6 годам 8 месяцам колонии общего режима по делу о мошенничестве при закупке медицинских масок. Вместе с ней по делу проходил ее сын Илья Белоусов и его партнеры, организовавшие преступную схему с заключением контрактов на поставку масок в медицинские учреждения области.

Ущерб от их действий составил 40 млнн рублей. Наталья Ледяева и еще один осужденный пытались обжаловать первоначальное решение суда, однако кассационный суд 19 марта отклонил их апелляции.