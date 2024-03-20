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Южный берег Крыма в марте 2024: в Ялте заструились после зимней «спячки» фонтаны

В Ялте запустили фонтаны после зимы.

Источник: Комсомольская правда

Южный берег Крыма уже полностью во власти красотки весны: Никитский ботанический сад встречает Парад тюльпанов 2024, а в Ялте «проснулись» фонтаны.

На площади Советской вышел из зимней «спячки» и заструился самый большой фонтан Ялты.

Можно полюбоваться переливающимися на ярком южном солнышке брызгами воды и на набережной. На главной променадной зоне уже включили два фонтана —. круглый в районе главпочтамта и квадратный в районе Городского сада.

— До конца марта будут запущены все остальные фонтаны, — отметили в администрации Ялты.

В прошлом году такое позитивное и радостное событие произошло на несколько недель позже.

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