Красноярцам напомнили, чем можно кормить сусликов

Напомним, что 11 марта красноярцы заметили на острове Татышев первых вышедших из зимней спячки сусликов. Сотруднику издания «Наш Красноярский край» Андрею Максимову даже удалось сфотографировать проснувшихся грызунов.
Как только суслики показались на поверхности, то появились первые желающие покормить этих грызунов. Суслики могут сами найти себе еду, но если вы решили их угостить, то важно выбрать правильные лакомства.
Сусликам можно дать овес, хлопья геркулеса, пшеницу, ячмень, семечки, ранетки, ягоды и морковку. Нельзя кормить грызунов сыром, орехами, колбасой, попкорном, яблоками, капустой и хлебом.
Сотрудник издания «Наш Красноярский край» Руслан Рыбаков последовал советам специалистов и покормил проснувшихся сусликов морковью.
В администрации «Татышев-парка» нам рассказали, что в этом году на территории планируется установить 2 вендиговых аппарата с кормом для сусликов. В прошлом году такой автомат был установлен на Центральной поляне острова.
Отметим, что суслики — дикие животные, и они могут укусить человека. Специалисты из Роспотребнадзора отмечают, что эти грызуны могут быть наиболее агрессивны после зимней спячки. Поэтому стоит быть осторожным, если вы захотите их покормить.