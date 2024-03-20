Красноярцам напомнили, чем можно кормить сусликов

Отметим, что суслики — дикие животные, и они могут укусить человека. Специалисты из Роспотребнадзора отмечают, что эти грызуны могут быть наиболее агрессивны после зимней спячки. Поэтому стоит быть осторожным, если вы захотите их покормить.