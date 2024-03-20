В Прокопьевске ограничили движение большегрузов по 20 апреля

По сообщению мэра Прокопьевска Максима Шкарабейникова, в городе ввели ограничения для большегрузов с 20 марта по 20 апреля. Они будут действовать в период неблагоприятных климатических условий.
Это коснётся в первую очередь транспорта с грузом или без груза, нагрузки на оси которых превышают следующие значения:
— 6 тонн на одиночную ось автотранспортного средства;
— 5 тонн на каждую ось двухосной тележки автотранспортного средства;
— 4 тонны на каждую ось трехосной тележки автотранспортного средства.
А с 1 апреля введут ограничения на движение большегрузов в Новокузнецке.