Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прокопьевске ограничили движение большегрузов по 20 апреля

Нововведения касаются неблагоприятных погодных условий.

По сообщению мэра Прокопьевска Максима Шкарабейникова, в городе ввели ограничения для большегрузов с 20 марта по 20 апреля. Они будут действовать в период неблагоприятных климатических условий.

Это коснётся в первую очередь транспорта с грузом или без груза, нагрузки на оси которых превышают следующие значения:

— 6 тонн на одиночную ось автотранспортного средства;

— 5 тонн на каждую ось двухосной тележки автотранспортного средства;

— 4 тонны на каждую ось трехосной тележки автотранспортного средства.

А с 1 апреля введут ограничения на движение большегрузов в Новокузнецке.