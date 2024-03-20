Минобразования: регистрация на ЦТ в Беларуси начнется с 9 апреля

Сообщается, что 3 и 6 июня состоится ЦТ по второму из двух профильных предметов — вступительных экзаменов в вуз на выбор самих абитуриентов. Указанное испытание необходимо сдать всем, кто планирует поступать в университет в 2024 году. Говорится, что ЦТ по белорусскому или же русского языку, как планируется, будет проведено 30 мая.