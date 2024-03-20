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Группа «Демо» выступит на матче «Трактора» с «Динамо» в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 20 марта, ФедералПресс. В Челябинске на игре хоккейного клуба «Трактор» с московским «Динамо» 20 марта выступит группа «Демо». Об этом рассказала пресс-служба «черно-белых».

«Знаешь текст “Солнышко” “Демо”? А если проверим? Встречаемся на матче, поем и поддерживаем команду вместе», — сказано в телеграм-канале хоккейного клуба «Трактор».

Гости матча уже готовятся подпевать в унисон, вспоминая слова хитов 2000-х «Солнышко в руках», «Дождик», «2000 лет» в комментариях.

Все билеты на четвертьфинал Кубка Гагарина КХЛ уже проданы.

В Москве челябинский клуб сражался за победу и выиграл в первых двух играх серии.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Челябинске хедлайнером заключительной части уральского дерби «Трактора» и «Автомобилиста» станет певица Ирина Салтыкова. Хоккейный клуб снял промо в стиле «Брат-2», где звездная гостья сыграла главную роль.

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