Группа «Демо» выступит на матче «Трактора» с «Динамо» в Челябинске

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Челябинске хедлайнером заключительной части уральского дерби «Трактора» и «Автомобилиста» станет певица Ирина Салтыкова. Хоккейный клуб снял промо в стиле «Брат-2», где звездная гостья сыграла главную роль.