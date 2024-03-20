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Никита Кологривый встретился с боксером Михаилом Алояном в Новосибирске

Актер на несколько дней приезжал в родной город.

Источник: Соцсети

Боксер Михаил Алоян встретился со своим земляком — актером Никитой Кологривым. Об этом он написал у себя в соцсетях.

По его словам, он не мог не пригласить артиста в гости в Федерацию бокса. Кологривый пять лет занимался боксом у известного местного тренера Зюкина.

"Многим сейчас он известен по роли в сериале — Слово пацана, фильме — По щучьему велению.

Никита энергичен, полон сил и идей, желаю воплотить в жизнь их все. Очень рад, что до сих пор любит наш вид спорта, посещает зал бокса", — написал боксер.

Напомним, приезд артиста в Новосибирск спровоцировал много шума в прессе. СМИ написали, что Кологривый устроил дебош в ресторане и приставал к официантке.

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