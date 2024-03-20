Никита Кологривый встретился с боксером Михаилом Алояном в Новосибирске

Боксер Михаил Алоян встретился со своим земляком — актером Никитой Кологривым. Об этом он написал у себя в соцсетях.
По его словам, он не мог не пригласить артиста в гости в Федерацию бокса. Кологривый пять лет занимался боксом у известного местного тренера Зюкина.
"Многим сейчас он известен по роли в сериале — Слово пацана, фильме — По щучьему велению.
Никита энергичен, полон сил и идей, желаю воплотить в жизнь их все. Очень рад, что до сих пор любит наш вид спорта, посещает зал бокса", — написал боксер.
Напомним, приезд артиста в Новосибирск спровоцировал много шума в прессе. СМИ написали, что Кологривый устроил дебош в ресторане и приставал к официантке.