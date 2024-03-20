В Красноярске отложили строительство крематория

В Красноярске инвестору, который планирует построить крематорий, отказали в выдаче разрешения. Об этом сообщает «Проспект Мира» со ссылкой на департамент градостроительства.
В декабре 2023 года инвестор обратился за разрешением на строительство крематория на «Бадалыке». Из-за некоторых недочётов в документации в разрешении отказали, вернув документы инвестору на доработку.
Отметим, что строительством крематория занимается компания ООО «Красноярский крематорий». В случае положительного заключения фирма приступила бы к строительству и построил объект в течение года.
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