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Пик половодья на большинстве рек Челябинской области придется на апрель

Пик половодья на большинстве рек Челябинской области, предположительно, придется на апрель, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +9° 6 м/с 34% 752 мм рт. ст. +7°

По информации специалистов Челябинского ЦГМС, предварительный анализ ситуации дает основания предполагать, что при средних погодных условиях наивысшие уровни воды в большинстве рек могут превысить норму на 0,3−1,5 метра, а на участках реки Урал — до 2 метров.

«Разрушение ледостава на реках бассейна Тобола и на левых притоках реки Урал (появление воды на льду, закраин) ожидается в третьей декаде марта-начале апреля. Относительно среднемноголетних сроков предполагается, что с 11 по 20 апреля пройдет ледоход. Далее, реки очистятся ото льда. Пик половодья предположительно на большинстве рек придется на 11—20 апреля», — говорится в комментарии.

На реках бассейна Камы начало разрушения ледостава ожидается в первой декаде апреля, ледоход, согласно среднемноголетним срокам, проходит во второй декаде апреля. Максимальные уровни воды могут формироваться в два пика: во второй декаде апреля и первой декаде мая. Пик половодья, предположительно, на большинстве рек придется на 5—19 апреля.

На реках бассейна Тобола и левых притоках Урала половодье продлится с 1 апреля по 10 мая, на реках бассейна Камы и верховьях реки Урал до Магнитогорска — с 5 апреля по 31 мая.

«В случае интенсивного нарастания положительных температур воздуха при вскрытии рек местами возможно образование заторов льда с резкими подъемами уровней воды на пойменных участках рек: Большая Караганка (поселок Измайловский), Урляда (деревня Новоахуново), Сим (город Аша), Куса (поселок Магнитка), река Н. Тогузак (село Варна), Берсуат (поселок Наследницкий), река Уй (село Степное, город Троицк)», — говорят специалисты.

По данным Гидрометцентра России, средняя месячная температура воздуха в марте ожидается выше нормы. Месячное количество осадков предполагается около нормы.