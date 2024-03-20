Пик половодья на большинстве рек Челябинской области придется на апрель

По информации специалистов Челябинского ЦГМС, предварительный анализ ситуации дает основания предполагать, что при средних погодных условиях наивысшие уровни воды в большинстве рек могут превысить норму на 0,3−1,5 метра, а на участках реки Урал — до 2 метров.
«Разрушение ледостава на реках бассейна Тобола и на левых притоках реки Урал (появление воды на льду, закраин) ожидается в третьей декаде марта-начале апреля. Относительно среднемноголетних сроков предполагается, что с 11 по 20 апреля пройдет ледоход. Далее, реки очистятся ото льда. Пик половодья предположительно на большинстве рек придется на
На реках бассейна Камы начало разрушения ледостава ожидается в первой декаде апреля, ледоход, согласно среднемноголетним срокам, проходит во второй декаде апреля. Максимальные уровни воды могут формироваться в два пика: во второй декаде апреля и первой декаде мая. Пик половодья, предположительно, на большинстве рек придется на
На реках бассейна Тобола и левых притоках Урала половодье продлится с 1 апреля по 10 мая, на реках бассейна Камы и верховьях реки Урал до Магнитогорска — с 5 апреля по 31 мая.
«В случае интенсивного нарастания положительных температур воздуха при вскрытии рек местами возможно образование заторов льда с резкими подъемами уровней воды на пойменных участках рек: Большая Караганка (поселок Измайловский), Урляда (деревня Новоахуново), Сим (город Аша), Куса (поселок Магнитка), река Н. Тогузак (село Варна), Берсуат (поселок Наследницкий), река Уй (село Степное, город Троицк)», — говорят специалисты.
По данным Гидрометцентра России, средняя месячная температура воздуха в марте ожидается выше нормы. Месячное количество осадков предполагается около нормы.