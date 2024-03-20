Пик половодья на большинстве рек Челябинской области придется на апрель

На реках бассейна Камы начало разрушения ледостава ожидается в первой декаде апреля, ледоход, согласно среднемноголетним срокам, проходит во второй декаде апреля. Максимальные уровни воды могут формироваться в два пика: во второй декаде апреля и первой декаде мая. Пик половодья, предположительно, на большинстве рек придется на 5—19 апреля .