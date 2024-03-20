В Ростове 23 марта пройдет общегородской субботник

В рамках субботника планируется привести в порядок территорию у балки Рябинина и мемориала «Павшим в Великой Отечественной войне работникам завода “Красный Дон”, парк Дмитриевский, сквер на Оганова, парк Авиаторов, улицу Береговую и другие общественные территории.