Жительниц Кузбасса зовут стать «Мисс Шерегеш» и выиграть 50 тыс. рублей

Организаторы GrelkaFest в Шерегеше зовут жительниц Кузбасса поучаствовать в конкурсе лыжниц и сноубордисток «Мисс Шерегеш-2024». Победительница получит 50 тыс. рублей, первая вице-мисс — 20 тыс. рублей, а вторая вице-мисс — 15 тыс. рублей.
На конкурс уже подано 10 заявок, однако лишь одна от жительницы Калтана. Остальные участницы из других российских городов, среди которых Томск, Новосибирск, Иркутск и т. д. Отличие «Мисс Шерегеш-2024» от других конкурсов красоты в том, что для этого конкурса нужно как минимум уметь стоять на сноуборде или горных лыжах. Жюри оценит красоту, творческие способности и спортивную грацию.
Поучаствовать может любая жительница страны, которая старше 18 лет, выше 165 см и умеет кататься со склонов. Приём заявок продлится до 28 марта. Финал конкурса пройдёт 17−20 апреля.
Также мы писали, что хедлайнерами фестиваля «Грелка» в Шерегеше стали исполнители Федук, Антоха МС и группа «Cream soda». Фестиваль, на который организаторы ждут 40 тыс. туристов, пройдёт с 12 по 21 апреля.