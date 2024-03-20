Жительниц Кузбасса зовут стать «Мисс Шерегеш» и выиграть 50 тыс. рублей

На конкурс уже подано 10 заявок, однако лишь одна от жительницы Калтана. Остальные участницы из других российских городов, среди которых Томск, Новосибирск, Иркутск и т. д. Отличие «Мисс Шерегеш-2024» от других конкурсов красоты в том, что для этого конкурса нужно как минимум уметь стоять на сноуборде или горных лыжах. Жюри оценит красоту, творческие способности и спортивную грацию.