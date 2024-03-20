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Как не стать жертвой нелегального парковщика в Казахстане

Жизнь казахстанского, и в особенности, алматинского, автомобилиста непроста: поездки в пробках, где каждый норовит урвать себе лишние полметра, а также ежедневные поиски свободного места для парковки. Этот квест нередко заканчивается незабываемой встречей с местным парковщиком, который в ультимативной форме требует оплатить весь спектр оказанных услуг.

Источник: РИА "Новости"

При этом, водители не обращаются к посредникам за помощью в ориентации на автостоянке. Какие варианты есть у водителей в подобной ситуации, попыталась разобраться корреспондент Tengri Auto.

Юрист Едиге Мустафаев предлагает бороться с подобного рода услугами законными методами.

«Советую вызывать полицию и написать заявление по статье 449 КоАП. Это чистой воды “приставание”. А согласно закону, приставание, то есть назойливое обращение в общественных местах в целях покупки, продажи, обмена или приобретения вещей или услуг, влечет предупреждение либо штраф на физических лиц в размере 5 МРП».

прокомментировал он.

Аналогичные действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере 10 МРП, либо административный арест до пяти суток.

Следует обязательно вести видеозапись сцены с приставанием. На видео должен быть зафиксирован момент, в котором вы говорите парковщику о том, что не нуждаетесь в его услугах и просите не приставать.

«Важно сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации».

советует Мустафаев.

Правовед также отмечает, что водители имеют право самостоятельно решать, нуждаются ли они в помощи «парковщиков», а в случае получения помощи вознаграждать ли гражданина, вызвавшегося оказать помощь.

По словам президента Республиканского общественного объединения «Национальная лига потребителей» Светланы Романовской, «настоящий парковщик» должен иметь при себе терминал и выдавать квитанции.

«Он должен предоставить документ, на любые деньги, которые мы платим, у нас должен быть документ. То есть налоговая должна заинтересоваться этим случаем. За невыдачу документа и за отсутствие терминала предусмотрена административная ответственность. Просто у нас люди расслабленные, коррупция, и налоговая на некоторые вещи закрывает глаза. Хочу обратить внимание, что во всех местах, где оказываются услуги, должны быть телефоны налоговых органов и органов по защите прав потребителей».

поделилась Романовская.