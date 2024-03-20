Как не стать жертвой нелегального парковщика в Казахстане

«Он должен предоставить документ, на любые деньги, которые мы платим, у нас должен быть документ. То есть налоговая должна заинтересоваться этим случаем. За невыдачу документа и за отсутствие терминала предусмотрена административная ответственность. Просто у нас люди расслабленные, коррупция, и налоговая на некоторые вещи закрывает глаза. Хочу обратить внимание, что во всех местах, где оказываются услуги, должны быть телефоны налоговых органов и органов по защите прав потребителей».