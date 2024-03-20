Как не стать жертвой нелегального парковщика в Казахстане

При этом, водители не обращаются к посредникам за помощью в ориентации на автостоянке. Какие варианты есть у водителей в подобной ситуации, попыталась разобраться корреспондент Tengri Auto.
Юрист Едиге Мустафаев предлагает бороться с подобного рода услугами законными методами.
«Советую вызывать полицию и написать заявление по статье 449 КоАП. Это чистой воды “приставание”. А согласно закону, приставание, то есть назойливое обращение в общественных местах в целях покупки, продажи, обмена или приобретения вещей или услуг, влечет предупреждение либо штраф на физических лиц в размере 5 МРП».
Аналогичные действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере 10 МРП, либо административный арест до пяти суток.
Следует обязательно вести видеозапись сцены с приставанием. На видео должен быть зафиксирован момент, в котором вы говорите парковщику о том, что не нуждаетесь в его услугах и просите не приставать.
«Важно сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации».
Правовед также отмечает, что водители имеют право самостоятельно решать, нуждаются ли они в помощи «парковщиков», а в случае получения помощи вознаграждать ли гражданина, вызвавшегося оказать помощь.
По словам президента Республиканского общественного объединения «Национальная лига потребителей» Светланы Романовской, «настоящий парковщик» должен иметь при себе терминал и выдавать квитанции.
«Он должен предоставить документ, на любые деньги, которые мы платим, у нас должен быть документ. То есть налоговая должна заинтересоваться этим случаем. За невыдачу документа и за отсутствие терминала предусмотрена административная ответственность. Просто у нас люди расслабленные, коррупция, и налоговая на некоторые вещи закрывает глаза. Хочу обратить внимание, что во всех местах, где оказываются услуги, должны быть телефоны налоговых органов и органов по защите прав потребителей».