В Волгограде и области родители выпускников сдали ЕГЭ по истории

В регионе всероссийская акция прошла на базе 45 пунктов проведения экзаменов.
Мамы и папы волгоградских выпускников сдали сокращенный экзамен по истории. Условия были максимально приближены к реальным. Родителям также рассказали о пути работ ЕГЭ: от распечатывания в аудитории до отправки по защищенному каналу связи.
За безопасность отвечали полицейские, также дежурили медики и психологи. Перед началом экзамена взрослые сдали свои телефоны, прошли предэкзаменационный контроль, прослушали инструктаж и заполнили бланки.
Одна из волгоградок призналась, что решила поучаствовать в акции, чтобы больше узнать о процессе сдачи ЕГЭ и потом рассказать родителям класса, сообщили в региональном комитете образования, науки и молодежной политики.
Напомним, для 10,2 тыс. учеников Волгоградской области и всей России ЕГЭ начнется по единому расписанию. В этом году выпускники смогут пересдать один из предметов.