Одну из улиц Минска перекроют почти на месяц

Согласно документу, временное ограничение движения транспортных средств и самоходных машин вводится по улице Розы Люксембург от жилого дома № 158 до дома № 161 с 00:00 25 марта до 00:00 20 мая. То есть движение на этом участке будет перекрыто почти на месяц.
Связано это с «угрозой безопасности дорожного движения, в том числе жизни и здоровью граждан».
Также с 25 марта будут отменены четыре автобусных маршрута — № 182с «ДС Каменная Горка-5 — ДС Сухарево-5», № 188c «Брилевичи — Школа № 188», № 192 «Первомайская — Гимназия № 41» и № 196с «ДС Малиновка-4 — Переулок Софьи Ковалевской».
Курсировать эти автобусы не будут почти неделю — до 30 марта. Как пояснили в «Минсктрансе» это связано с наступлением весенних каникул у школьников.