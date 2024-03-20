Одну из улиц Минска перекроют почти на месяц

Согласно документу, временное ограничение движения транспортных средств и самоходных машин вводится по улице Розы Люксембург от жилого дома № 158 до дома № 161 с 00:00 25 марта до 00:00 20 мая. То есть движение на этом участке будет перекрыто почти на месяц.