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Весна будит насекомых. Первую бабочку заметили на иконе

В Петербурге и области начали просыпаться насекомые.

Ещё одна примета наступающей весны — для некоторых не самая приятная. Начали появляться насекомые. Первым бабочкам большинство горожан будут рады, а вот комарам вряд ли. Фотографии «пионеров» публикует 20 марта сообщество «Грибы и Грибники СПб».

В Приморском районе Петербурга на подснежниках поселился клоп, вышедший из спячки, точнее, из диапаузы.

А в посёлке Отрадное крапивница оказалось прямо в доме — заметили её на иконе.

Тем временем и птиц в городе тоже становится больше — они возвращаются с зимовки, выходят из зимней спячки животные, в лесах появляются съедобные грибы.

флора и фауна