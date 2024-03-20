В Казани Анна Asti выступила перед онкобольными детьми

В Казани Анна Asti выступила перед пациентами Центра детской онкологии, гематологии и хирургии Детской республиканской клинической больницы Татарстана.
Певица встретилась с детьми, которые проходят длительное лечение в центре. Она подарила им футболки, игрушки, кепки, сладости и настольные игры. Также певицей был приобретен дорогостоящий препарат для одного из юных пациентов Центра.
Отметим, у Анны Asti есть свой благотворительный фонд. Его учредителем является уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.