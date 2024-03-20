Гидрометцентр России: температура на планете бьет рекорды 9 месяцев подряд

Руководитель Гидрометцентра подчеркнул, что не стоит сравнивать погоду в регионе проживания с глобальными изменениями. Так, зима в Северном полушарии была самая теплая за весь период наблюдений. Однако, например, жители европейской России, этого не почувствовали, поскольку в Москве средняя температура была ниже нормы.