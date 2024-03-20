Гидрометцентр России: температура на планете бьет рекорды 9 месяцев подряд

Синоптик сообщил, что февраль на планете стал девятым рекордно теплым месяцем подряд.
Он подчеркнул, что восемь месяцев температура подходит к «рубежу» Парижских соглашений и превышает норму на полтора градуса.
«При этом уже восемь месяцев, с июля, глобальная температура превышает норму на 1,5 градуса. Это очень много», — сказал Вильфанд агентству РИА Новости.
По словам метеоролога, такое превышение температуры на планете наблюдается впервые.
Не все почувствовали
Руководитель Гидрометцентра подчеркнул, что не стоит сравнивать погоду в регионе проживания с глобальными изменениями. Так, зима в Северном полушарии была самая теплая за весь период наблюдений. Однако, например, жители европейской России, этого не почувствовали, поскольку в Москве средняя температура была ниже нормы.
Возможны новые рекорды
Ранее Всемирная метеорологическая организация ООН заявила, что 2023-й стал самым теплым за всю историю наблюдений, однако текущий год может побить все температурные рекорды.
Одной из причин рекордной жары может стать явление Эль-Ниньо, которое влияло на температурный фон в 2023 году. Специалисты отмечают, что второй год под влиянием Эль-Ниньо часто бывает теплее первого.
Парижское соглашение
Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года. Его подписали 175 стран, в том числе Россия, США и Китай. Беларусь ратифицировала документ в 2016 году.
Цель соглашения — удержать глобальное потепление в пределах 1,5°С относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году.