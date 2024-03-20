Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гидрометцентр России: температура на планете бьет рекорды 9 месяцев подряд

МИНСК, 20 мар — Sputnik. Температура на Земле впервые в истории бьет рекорды девять месяцев подряд, об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Ричмонде: +8° 5 м/с 36% 752 мм рт. ст. +7°
Источник: Sputnik.by

Синоптик сообщил, что февраль на планете стал девятым рекордно теплым месяцем подряд.

Он подчеркнул, что восемь месяцев температура подходит к «рубежу» Парижских соглашений и превышает норму на полтора градуса.

«При этом уже восемь месяцев, с июля, глобальная температура превышает норму на 1,5 градуса. Это очень много», — сказал Вильфанд агентству РИА Новости.

По словам метеоролога, такое превышение температуры на планете наблюдается впервые.

Не все почувствовали

Руководитель Гидрометцентра подчеркнул, что не стоит сравнивать погоду в регионе проживания с глобальными изменениями. Так, зима в Северном полушарии была самая теплая за весь период наблюдений. Однако, например, жители европейской России, этого не почувствовали, поскольку в Москве средняя температура была ниже нормы.

Возможны новые рекорды

Ранее Всемирная метеорологическая организация ООН заявила, что 2023-й стал самым теплым за всю историю наблюдений, однако текущий год может побить все температурные рекорды.

Одной из причин рекордной жары может стать явление Эль-Ниньо, которое влияло на температурный фон в 2023 году. Специалисты отмечают, что второй год под влиянием Эль-Ниньо часто бывает теплее первого.

Парижское соглашение

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года. Его подписали 175 стран, в том числе Россия, США и Китай. Беларусь ратифицировала документ в 2016 году.

Цель соглашения — удержать глобальное потепление в пределах 1,5°С относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году.