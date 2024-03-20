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В прошлом году качество воздуха соответствовало нормам только в 10 странах мира — IQAir

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Швейцарская компания IQAir провела исследование и выяснила, что в большинстве крупных городов мира качество воздуха не соответствует нормам Всемирной организации здравоохранения, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации Bloomberg, в отчете компании за прошлый год говорится, что только в десяти странах и 9% городов мира концентрация мелкодисперсных частиц PM2,5 не превышала норму ВОЗ.

В пятерку стран с наименьшим содержанием этих вредных веществ вошли Пуэрто-Рико, Новая Зеландия, Исландия, Финляндия и Эстония.

Среди стран с самым грязным воздухом на постоянной основе числились Бангладеш, Пакистан, Индия, Таджикистан и Буркина-Фасо.

При этом, отмечается, что в отчете не учитывались ряд африканских стран, поскольку те не представили достаточно сведений для определения уровня загрязнения воздуха.

По данным IQAir, РМ2,5 — мелкие, но очень опасные частицы, которые попадают в атмосферу при природных пожарах, пыльных бурях и сжигании ископаемых. Они «убивает больше людей, чем любой другой загрязнитель», отметили в компании.

Напомним, что на днях станции мониторинга в некоторых частях Ташкента показывали критичную ситуацию — эти территории входили в «коричневую» зону, воздух там оценивался как «опасный». Город снова выбился в мировые лидеры по уровню загрязнения атмосферы.

Экономист Юлий Юсупов в этот день написал, что пора объявить экологическую катастрофу и эвакуировать жителей.

С потеплением атмосфера над столицей стала существенно проясняться.

экология