В страшной аварии на трассе Омск—Тюмень погиб известный мотоциклист

В ДТП 16 марта, когда на трассе Омск—Тюмень микроавтобус врезался в горящие фуры, погиб известный спортсмен из Калачинска. О его смерти изданию omsk.aif.ru рассказал президент региональной Федерации мотоспорта Евгений Кульков.
Погибший Сергей Назаров был неоднократным победителем областных соревнований, продолжая дело своего отца, Владимира Назарова. В 2016 году спортсмены стали абсолютными чемпионами первенства Омской области по мотокроссу.
Прощание с Сергеем Назаровым пройдёт завтра, 21 марта, в 12:00 в Калачинске в зале на улице Черепова, 77.