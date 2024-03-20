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В страшной аварии на трассе Омск—Тюмень погиб известный мотоциклист

Сергей Назаров профессионально занимался мотокроссом.

Источник: Федерация мотоспорта Омской области

В ДТП 16 марта, когда на трассе Омск—Тюмень микроавтобус врезался в горящие фуры, погиб известный спортсмен из Калачинска. О его смерти изданию omsk.aif.ru рассказал президент региональной Федерации мотоспорта Евгений Кульков.

Погибший Сергей Назаров был неоднократным победителем областных соревнований, продолжая дело своего отца, Владимира Назарова. В 2016 году спортсмены стали абсолютными чемпионами первенства Омской области по мотокроссу.

Прощание с Сергеем Назаровым пройдёт завтра, 21 марта, в 12:00 в Калачинске в зале на улице Черепова, 77.