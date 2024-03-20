В страшной аварии на трассе Омск—Тюмень погиб известный мотоциклист

В ДТП 16 марта, когда на трассе Омск—Тюмень микроавтобус врезался в горящие фуры, погиб известный спортсмен из Калачинска. О его смерти изданию omsk.aif.ru рассказал президент региональной Федерации мотоспорта Евгений Кульков.