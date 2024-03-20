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На Волгоград обрушится мощная магнитная буря 20 марта

В ближайшие дни ожидается увеличение солнечной активности.

Сейчас в Ричмонде: +8° 5 м/с 36% 752 мм рт. ст. +7°
Источник: Волгоградская правда

По данным метеорологов, 20 марта сила магнитной бури составит 4 балла. Ее могут ощутить не только метеозависимые люди. Однако, согласно прогнозу лаборатории солнечной астрономии, буря не настолько сильная, чтобы превратиться в шторм.

В период геомагнитных колебаний первыми под удар попадают метеочувствительные люди, а также страдающие хроническими недугами, пожилые люди и беременные женщины. Но поберечься нужно всем.

Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь на организм, медики рекомендуют сократить физические нагрузки, больше проводить времени на свежем воздухе, пить достаточное количество воды и перейти на легкую пищу. Кроме того, следует меньше проводить времени у гаджетов и телевизора.