На Волгоград обрушится мощная магнитная буря 20 марта

По данным метеорологов, 20 марта сила магнитной бури составит 4 балла. Ее могут ощутить не только метеозависимые люди. Однако, согласно прогнозу лаборатории солнечной астрономии, буря не настолько сильная, чтобы превратиться в шторм.
В период геомагнитных колебаний первыми под удар попадают метеочувствительные люди, а также страдающие хроническими недугами, пожилые люди и беременные женщины. Но поберечься нужно всем.
Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь на организм, медики рекомендуют сократить физические нагрузки, больше проводить времени на свежем воздухе, пить достаточное количество воды и перейти на легкую пищу. Кроме того, следует меньше проводить времени у гаджетов и телевизора.