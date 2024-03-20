На Волгоград обрушится мощная магнитная буря 20 марта

Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь на организм, медики рекомендуют сократить физические нагрузки, больше проводить времени на свежем воздухе, пить достаточное количество воды и перейти на легкую пищу. Кроме того, следует меньше проводить времени у гаджетов и телевизора.