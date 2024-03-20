До конца 2024 года начнет полноценно работать железная дорога из Ростова-на-Дону в Крым

«Запуск этой дороги создаст хороший экономический эффект: наладит логистику между новыми регионами, Крымом и остальной частью России. В этом направлении в первую очередь пойдут грузы с товарами, которые необходимы для мирных жителей Новороссии: стройматериалы для восстановления зданий, предметы быта, продукты и многое другое. Кроме того, это дополнительные рабочие места для местных жителей», — отметил руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексей Дружинин.