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До конца 2024 года начнет полноценно работать железная дорога из Ростова-на-Дону в Крым

Ростовская область, 20 марта 2024. DON24.RU. Железная дорога из Ростова-на-Дону в Крым начнет полноценно работать до конца текущего года. Об этом сообщили в Федеральном агентстве железнодорожного транспорта.

Источник: Don24.ru

«Запуск этой дороги создаст хороший экономический эффект: наладит логистику между новыми регионами, Крымом и остальной частью России. В этом направлении в первую очередь пойдут грузы с товарами, которые необходимы для мирных жителей Новороссии: стройматериалы для восстановления зданий, предметы быта, продукты и многое другое. Кроме того, это дополнительные рабочие места для местных жителей», — отметил руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексей Дружинин.

Сообщается, что работы по восстановлению магистрали и строительству новой ветки начали в сентябре 2023 года. Уже проложено 63 км новых путей и восстановлено 140 км. До конца 2024 года необходимо проложить тупики и развязки для трасс, создать помещения для дежурных.

После полного восстановления железнодорожного сообщения перевозчиком будет выступать ФГУП «Железные дороги Новороссии». Отмечается, что первые грузовые поезда пустили по маршруту уже 15 марта.

«Пассажирское сообщение будет возобновлено после нормализации обстановки в этом регионе», — сообщает источник.

РЖД