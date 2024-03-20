К выходным в Омской области потеплеет до +8

«В этом году из-за очень нетипичной зимы, когда были большие перепады температур, снег по своей структуре получился более плотный и запаса воды в таком снеге больше, чем в прошлом году. Но если днём мы имеем положительные температуры, а ночью сохраняется минус, то происходит вымораживание снега и его выветривание, что, безусловно, очень хорошо», — отметила Наталия Криворучко.