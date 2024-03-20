К выходным в Омской области потеплеет до +8

Это этом рассказала руководитель Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко на пресс-конференции, прошедшей в Международном мультимедиацентре «Евразия сегодня».
К выходным регион будет находиться на периферии антициклона и на его территорию поступят тёплые воздушные массы. Также с это времени начнётся активное снеготаяние.
При этом благоприятный сценарий паводка будет возможен при плюсовых температурах днём и морозных ночах.
«В этом году из-за очень нетипичной зимы, когда были большие перепады температур, снег по своей структуре получился более плотный и запаса воды в таком снеге больше, чем в прошлом году. Но если днём мы имеем положительные температуры, а ночью сохраняется минус, то происходит вымораживание снега и его выветривание, что, безусловно, очень хорошо», — отметила Наталия Криворучко.
Также неплохо и то, что в этом году глубина промерзания почвы в регионе меньше обычных значений. Вода после интенсивного снеготаяния может уйти в почву. Правда на юге области, где меньше снежный покров, глубина промерзания почвы выше, чем на севере.
В свою очередь, замначальника управления ГО и защиты населения ГУ МЧС России по Омской области Денис Литвинов сообщил о количестве мест, подверженных подтоплению. Это сто одиннадцать сёл и деревень в восемнадцати муниципальных районах. Противопаводковые мероприятия проходят по плану.
В ближайшие же дни в Омской области ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха 21 и 22 марта днём — от −4 до +1 градуса, ночью — от −7 до −15 градусов. На дорогах — гололедица.