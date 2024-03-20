В Самаре участники СВО смогут бесплатно получить земельные участки

Городская администрация утвердила формы заявлений о постановке на учет участников в специальной военной операции и членов их семей, имеющих право на бесплатную землю. Прием заявлений идёт с 12 марта, их можно подать через ближайшие многофункциональные центры. Заявку рассмотрят в течение 25 — 30 дней.