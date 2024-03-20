В Самаре участники СВО смогут бесплатно получить земельные участки

В Самаре участники специальной военной операции и члены их семей, смогут бесплатно получить земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Согласно опубликованному на сайте администрации Самары документу, земельные участки будут бесплатно даваться военнослужащим, добровольцам, сотрудникам Росгвардии, полицейским, имеющим специальные звания, Героям России или награжденным орденами России за заслуги во время СВО как ветераны боевых действий, семьи погибших участников спецоперации.
Городская администрация утвердила формы заявлений о постановке на учет участников в специальной военной операции и членов их семей, имеющих право на бесплатную землю. Прием заявлений идёт с 12 марта, их можно подать через ближайшие многофункциональные центры. Заявку рассмотрят в течение 25 — 30 дней.