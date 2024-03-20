Схему столичной трамвайной сети начали размещать на остановках

На первых 25 трамвайных остановках появится официальная схема столичной трамвайной сети. До конца года ее можно будет увидеть и на других остановочных павильонах. В феврале схему уже разместили на 12 станциях метро, у которых есть пересадки на трамвай.
«Схема трамвайной сети Москвы выполнена в едином стиле навигации московского транспорта: использованы знакомые пассажирам пиктограммы и обозначения, а маршруты с одинаковыми цветами не пересекаются. Продолжаем делать поездки горожан еще комфортнее по поручению Сергея Собянина», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Чтобы пассажирам было проще ориентироваться, помимо трамвайных маршрутов, на схему нанесли кольцевые автомагистрали, линии метро, Московские центральные диаметры и Московское центральное кольцо, а также парки и реки. Пиктограммами обозначили вокзалы и достопримечательности столицы: Останкинскую башню, олимпийский комплекс «Лужники» и многое другое. Кроме этого, на схеме указали средние интервалы движения для каждого трамвайного маршрута.
Ознакомиться со схемой можно на едином транспортном портале.