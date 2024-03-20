Подготовка автомобиля к весенне-летнему сезону

Аккумулятор без эксплуатации за зиму, как правило, разряжается в ноль, поэтому опытные автолюбители обычно его забирают домой и несколько раз за сезон заряжают. Если этого не было сделано, то придется повозиться, возможно, даже обратиться за помощью к специалистам. А еще можно ожидать окисление топлива и смазочных материалов, а также коррозию на различных металлических деталях. Избежать последнего удается тем, кто сумел найти на зиму для своего железного коня крытый автопаркинг или гараж.