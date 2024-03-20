Два теплохода в 2024 году поднимут со дна моря в Хабаровском крае

За данную сумму в Хабаровском крае в 2024 году планируется очистить морскую акваторию региона от двух плашкоутов и одной платформы-копра (бухта Ванино), а также теплоходов «Генерал “Владимир Заимов” (был выброшен в 1994 году на камни в районе мыса Красный партизан в Ванино) и “Уссури” (разбился на рифах в районе порта Ванино в 1996 году).