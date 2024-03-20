Два теплохода в 2024 году поднимут со дна моря в Хабаровском крае

Правительство Хабаровского края занимается отбором организаций, которые в текущем году займутся подъёмом со дна затонувших в морских и прибрежных водах судов. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на издание «Интерфакс», на проведение таких работ, как следует из материала госзакупок, из бюджета региона выделят 150 миллионов рублей.
За данную сумму в Хабаровском крае в 2024 году планируется очистить морскую акваторию региона от двух плашкоутов и одной платформы-копра (бухта Ванино), а также теплоходов «Генерал “Владимир Заимов” (был выброшен в 1994 году на камни в районе мыса Красный партизан в Ванино) и “Уссури” (разбился на рифах в районе порта Ванино в 1996 году).
Отметим, что Хабаровский край в числе семи регионов Дальнего Востока является участником федерального проекта «Генеральная уборка». В его рамках субсидируются работы по очистке морской акватории от затонувших судов и других объектов, ухудшающих экологическую обстановку в макрорегионе. Согласно программе, до конца 2024 года в ДФО должны избавиться более чем от 200 объектов. На эти цели направлено около миллиарда рублей.