Из Владивостока в Пекин начнет летать еще одна авиакомпания: сколько стоят билеты

Напомним, также три раза в неделю сейчас выполняются рейсы из Владивостока в Харбин. Власти Приморья ведут переговоры с Китаем о возобновлении ряда авиарейсов. Ранее они были приостановлены в связи с коронавирусом. Речь идет о таких направлениях, как Владивосток — Муданьцзян, Владивосток — Шэньян, Владивосток — Чанчунь.