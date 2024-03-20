Из Владивостока в Пекин начнет летать еще одна авиакомпания: сколько стоят билеты

Рейсы в аэропорт Дасин и обратно будут регулярно выполняться с 13 мая. Вылеты запланированы три раза в неделю по понедельникам, четвергам и субботам на лайнерах Airbus A319.
По информации аэропорта Владивостока, стоимость полета в одну сторону составит от 11,4 тысячи рублей. Перелет продлится 2 часа 40 минут.
Напомним, также три раза в неделю сейчас выполняются рейсы из Владивостока в Харбин. Власти Приморья ведут переговоры с Китаем о возобновлении ряда авиарейсов. Ранее они были приостановлены в связи с коронавирусом. Речь идет о таких направлениях, как Владивосток — Муданьцзян, Владивосток — Шэньян, Владивосток — Чанчунь.