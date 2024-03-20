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Из Владивостока в Пекин начнет летать еще одна авиакомпания: сколько стоят билеты

ВЛАДИВОСТОК, 20 марта, ФедералПресс. Между столицей Приморья и китайским Пекином запустят новые прямые авиарейсы. Перелеты возобновит авиакомпания «Уральские авиалинии».

Источник: Reuters

Рейсы в аэропорт Дасин и обратно будут регулярно выполняться с 13 мая. Вылеты запланированы три раза в неделю по понедельникам, четвергам и субботам на лайнерах Airbus A319.

По информации аэропорта Владивостока, стоимость полета в одну сторону составит от 11,4 тысячи рублей. Перелет продлится 2 часа 40 минут.

Напомним, также три раза в неделю сейчас выполняются рейсы из Владивостока в Харбин. Власти Приморья ведут переговоры с Китаем о возобновлении ряда авиарейсов. Ранее они были приостановлены в связи с коронавирусом. Речь идет о таких направлениях, как Владивосток — Муданьцзян, Владивосток — Шэньян, Владивосток — Чанчунь.