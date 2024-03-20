С автомобильного рынка на «Зеленке» во Владивостоке продолжают эвакуировать автомобили

Как стало известно ранее, в ноябре 2022 года земельный участок в районе Нейбута во Владивостоке был передан на праве бессрочного пользования Государственному объединенному музею-заповеднику истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. До этого территория Саперного редута № 4 Владивостокской крепости на протяжении длительного времени была самовольно занята для хранения и стоянки транспорта. Здесь располагался знаменитый на весь Дальний Восток автомобильный рынок, известный в народе как «Зеленый угол» или просто «Зеленка».