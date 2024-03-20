С автомобильного рынка на «Зеленке» во Владивостоке продолжают эвакуировать автомобили

Территорию теперь уже бывшего авторынка «Зеленый угол» продолжают освобождать от продавцов и автомобилей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Как стало известно ранее, в ноябре 2022 года земельный участок в районе Нейбута во Владивостоке был передан на праве бессрочного пользования Государственному объединенному музею-заповеднику истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. До этого территория Саперного редута № 4 Владивостокской крепости на протяжении длительного времени была самовольно занята для хранения и стоянки транспорта. Здесь располагался знаменитый на весь Дальний Восток автомобильный рынок, известный в народе как «Зеленый угол» или просто «Зеленка».
«Установлено, что этот земельный участок в настоящее время захвачен самовольно, в связи, с чем подвержен освобождению. Кроме того, этот земельный участок также находится в охранной зоне Редута-4, где запрещена парковка. Сейчас владельцам транспортных средств предложено вывезти транспортные средства. Кто этого не сделает — мы с помощью эвакуатора освободим земельный участок», — рассказали в прокуратуре.
Владельцам автомобилей сначала дали время на вывоз машин самостоятельно, чуть позже ведомство начало настоящую расчистку.
В среду, 20 марта, прокуратура Приморья совместно с военной прокуратурой Владивостокского гарнизона во взаимодействии с полицией и администрацией города снова организовала вывоз автомобиль с незаконно занятого земельного участка.
«Прокуратура города Владивостока продолжает проверки исполнения требований земельного законодательства», — уточнили в пресс-службе ведомства.
На месте легендарного авторынка «Зеленый угол» во Владивостоке теперь хотят благоустроить парк. На пути пешеходов могут появиться аллея, пешеходный переход и дорожки, Сквер искусства и даже видовой павильон. Подробнее об этих и других планах — в отдельном материале ИА PrimaMedia.