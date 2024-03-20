Новые спортплощадки и ремонт проездов: улица Глинки значительно преобразится

В этом году в двух дворах микрорайона сделают открытые площадки для мини-футбола и баскетбола, установят турники, смонтируют ограждение, освещение, малые архитектурные формы.
«Рядом с нашими домами нет спортплощадок, при этом здесь живёт много детей и среди взрослых немало тех, кто готов активно отдыхать, участвовать в спортивных мероприятиях. Поэтому многие жители хотят, чтобы такие возможности у нас появились», — рассказала Ольга Круглова, жительница дома № 27 по улице Айвазовского.
Кроме того, в микрорайоне в этом сезоне приведут в порядок 9 дворовых проездов.
«Улучшение инфраструктуры отдалённых территорий, в том числе на улицах Глинки и Айвазовского — это особая задача в развитии всего Ленинского района. На одну из прямых линий губернатора края в соцсетях, также и ко мне были обращения по поводу дефицита в микрорайоне спортивных площадок. Поэтому ещё в прошлом году организовали диалог с жителями, определили дворы, где появятся две открытые площадки, в бюджете заложили необходимые средства, — сказал Владислав Логинов. — Важно, что жители района участвуют в определении перечня объектов, которые мы ремонтируем и благоустраиваем по нацпроектам “Безопасные качественные дороги” и “Жильё и городская среда”. Такую практику необходимо продолжать».
А в этом сезоне обустроенный участок берега Енисея продлят до улицы Малаховской — такое решение во время прошлогоднего голосования приняли жители. Красноярцы участвовали в обсуждении проекта, давали свои предложения.
«Мы с удовольствием гуляем на уже благоустроенном участке набережной возле ДК и хотим, чтобы его продлили. Мне кажется, здесь получится интересное место с красивым видом на Енисей», — поделилась Юлия Покатович, жительница дома по улице Малаховской, 1.
Благоустройство проведут по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом России. Территорию очистят от поросли и мусора, демонтируют старые и небезопасные конструкции. Современную пешеходную зону набережной оформят в виде экотропы с местами для отдыха и кормления уток, комфортными спусками к воде, в том числе для маломобильных граждан, освещением и декоративной подсветкой, озеленением, малыми архитектурными формами. Подрядчик — МП «УЗС» — приступит к работам с наступлением благоприятных погодных условий.