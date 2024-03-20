Новые спортплощадки и ремонт проездов: улица Глинки значительно преобразится

«Улучшение инфраструктуры отдалённых территорий, в том числе на улицах Глинки и Айвазовского — это особая задача в развитии всего Ленинского района. На одну из прямых линий губернатора края в соцсетях, также и ко мне были обращения по поводу дефицита в микрорайоне спортивных площадок. Поэтому ещё в прошлом году организовали диалог с жителями, определили дворы, где появятся две открытые площадки, в бюджете заложили необходимые средства, — сказал Владислав Логинов. — Важно, что жители района участвуют в определении перечня объектов, которые мы ремонтируем и благоустраиваем по нацпроектам “Безопасные качественные дороги” и “Жильё и городская среда”. Такую практику необходимо продолжать».