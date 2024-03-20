«Наурыз бал» с участием дипломатического корпуса прошел в Астане

«Примите искренние поздравления с праздником Наурыз. Желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия! Пусть это время радости и обновления принесет в ваши сердца светлые и теплые чувства, а в ваш дом — мир и благополучие», — пожелала Постоянный координатор ООН Микаэль Фриберг-Стори. «Наурыз пришел с первым дыханием весны. Я уверена, что день весеннего равноденствия, принесет каждой семье счастье, радость, а Новый год будет полон хороших событий», — сказала Посол Германии в Казахстане Моника Иверсен в своем поздравлении. «Это праздник весеннего обновления, дружбы, плодородия и любви, дарящий людям надежду на новую счастливую жизнь, достаток и благоденствие. Пусть он станет праздником единства и стабильности и принесет счастье в ваши дома и осуществит все задуманное».