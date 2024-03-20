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«Наурыз бал» с участием дипломатического корпуса прошел в Астане

В Астане впервые в честь национального праздника Наурыз состоялся «Наурыз бал». Мероприятие объединило дипломатический корпус различных стран, руководителей международных организаций и представителей иностранных компаний, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

Источник: gov.kz

Министр культуры и информации Аида Балаева рассказала о новом формате празднования Наурыз мейрамы, подробно остановилась на основных тезисах Главы государства, озвученных на третьем заседании Национального курултая. Символично, что именно в период Наурызнама на важной диалоговой площадке был дан старт масштабным для развития страны инициативам..

Также министр перечислила проекты, реализуемые Министерством в целях популяризации культурного наследия и модернизации страны, ее продвижению на мировой арене.

В их числе информационно-просветительский портал Qazaq сulture, презентация которого состоялась на данном мероприятии. Онлайн-портал создан в рамках поручения Президента для популяризации культурно-исторического наследия страны и продвижения национального бренда. Qazaq Culture станет визитной карточкой многогранной культуры и богатой истории Казахстана.

Ярким примером многонационального сотрудничества и межкультурного диалога служит первый в Казахстане мультинациональный ансамбль песни и танца «BIRLIK». Коллектив создан в 2024 году для сохранения и продвижения культурного наследия народов мира, популяризации традиционной музыки и танцев.

Также несколько месяцев назад создан фольклорный ансамбль «ZHOSHY». Участники ансамбля играют на редких музыкальных инструментах, таких как «желбуаз», «мес сырнай», «уілдек», «тастауық». Их мастерство и талант уже нашли признание, в ближайшее время творческий коллектив выступит с гастролями в Китае.

Почетные гости дипломатического бала поздравили казахстанцев с Наурыз мейрамы.

«Примите искренние поздравления с праздником Наурыз. Желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия! Пусть это время радости и обновления принесет в ваши сердца светлые и теплые чувства, а в ваш дом — мир и благополучие», — пожелала Постоянный координатор ООН Микаэль Фриберг-Стори. «Наурыз пришел с первым дыханием весны. Я уверена, что день весеннего равноденствия, принесет каждой семье счастье, радость, а Новый год будет полон хороших событий», — сказала Посол Германии в Казахстане Моника Иверсен в своем поздравлении. «Это праздник весеннего обновления, дружбы, плодородия и любви, дарящий людям надежду на новую счастливую жизнь, достаток и благоденствие. Пусть он станет праздником единства и стабильности и принесет счастье в ваши дома и осуществит все задуманное».

пожелал субрегиональный координатор по Центральной Азии, Глава миссии в Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане и Узбекистане Зейнал Гаджиев.