Татарстан закупит 119 новых автобусов за 1,3 миллиарда рублей

Речь идет о 74 больших, 30 средних и 15 малых автобусах. Они должны поступить в Татарстан до конца марта этого года. Транспорт распределят между 12 городами. Например, 46 больших «НЕФАЗов» отправят в Набережных Челны. А 14 средних «ПАЗов» поедут в Бугульму. Еще по семь единиц средних и малых «ПАЗов» и «Газелей» получит Лениногорск. Новые автобусы будут курсировать по 44 маршрутам.