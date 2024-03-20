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Татарстан закупит 119 новых автобусов за 1,3 миллиарда рублей

Они должны будут выйти на 44 маршрута.

Источник: Комсомольская правда

Татарстан приобретет 119 новых автобусов за 1,3 миллиарда рублей. Проект соответствующего постановления Кабмина республики сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Речь идет о 74 больших, 30 средних и 15 малых автобусах. Они должны поступить в Татарстан до конца марта этого года. Транспорт распределят между 12 городами. Например, 46 больших «НЕФАЗов» отправят в Набережных Челны. А 14 средних «ПАЗов» поедут в Бугульму. Еще по семь единиц средних и малых «ПАЗов» и «Газелей» получит Лениногорск. Новые автобусы будут курсировать по 44 маршрутам.

Напомним, автобусный парк Казани пополнят 253 новых автобуса.