День весеннего равноденствия наступил 20 марта

Сегодня утром солнце встало в 06.07 на востоке и зайдет точно на западе. А все последующие дни будет восходить и заходить всё севернее. Продолжительность дня и ночи на всей Земле одинакова — 12 часов, далее световой день начнёт превосходить ночь.