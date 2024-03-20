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День весеннего равноденствия наступил 20 марта

Сегодня утром солнце встало в 06.07 на востоке.

Сейчас в Ричмонде: +7° 4 м/с 55% 753 мм рт. ст. +7°
Источник: Нижегородская правда

День весеннего равноденствия отмечают 20 марта. Это означает, что в Северном полушарии наступила астрономическая весна, рассказали в Нижегородском планетарии им. Г. М. Гречко.

Сегодня утром солнце встало в 06.07 на востоке и зайдет точно на западе. А все последующие дни будет восходить и заходить всё севернее. Продолжительность дня и ночи на всей Земле одинакова — 12 часов, далее световой день начнёт превосходить ночь.

«В дни равноденствий терминатор (линия смены дня и ночи) проходит точно по меридианам через полюса, т.е. Солнце видно одновременно и на Южном, и на Северном полюсе», — пояснили в планетарии.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, что можно и чего нельзя делать 20 марта.