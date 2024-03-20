В Тольятти 20−22 марта может помутнеть вода в кранах

В Тольятти на три дня может помутнеть вода в кранах. Это связано с капитальным ремонтом магистральной сети водовода в микрорайоне Портовый. Работы стартовали утром в среду, 20 марта 2024 года.
— С 20 по 22 марта в ряде домов и учреждениях Портпоселка, расположенных по улицам Специалистов, Морской, Нагорной и Комсомольскому шоссе, возможно изменение качества воды по мутности, — сообщили в пресс-службе «РКС-Тольятти».
Ресурсоснабжающая компания приносит извинения за временные неудобства. Там отметили, что при необходимости для жителей привезут бойлер с питьевой водой.