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Воронежцы смогут добраться до Ельца на ускоренном поезде

Из Воронежа в Елец начнет курсировать ускоренный поезд. Время в пути составит 2 часа 43 минуты, сообщили в пригородной пассажирской компании «Черноземье».

Прокатиться на поезде можно будет с 7 апреля по 24 октября. Электрички собираются запустить по воскресеньям.

Из Воронежа пригородный поезд будет отправляться рано утром, в 7 часов 56 минут, а прибывать в Елец в 10 часов 39 минут. По пути электричка сделает три остановки — на станциях Графская, Усмань и Липецк.

Из Ельца обратно в Воронеж пригородный поезд стартует в 16 часов 43 минуты, на вокзал «Воронеж 1» прибудет в 19 часов 32 минуты.

Как отметили в ППК «Черноземье», поездка на поезде даст жителям Воронежской области возможность познакомиться с достопримечательностями старинного города в Липецкой области.

РЖД