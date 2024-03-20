Воронежцы смогут добраться до Ельца на ускоренном поезде

Прокатиться на поезде можно будет с 7 апреля по 24 октября. Электрички собираются запустить по воскресеньям.
Из Воронежа пригородный поезд будет отправляться рано утром, в 7 часов 56 минут, а прибывать в Елец в 10 часов 39 минут. По пути электричка сделает три остановки — на станциях Графская, Усмань и Липецк.
Из Ельца обратно в Воронеж пригородный поезд стартует в 16 часов 43 минуты, на вокзал «Воронеж 1» прибудет в 19 часов 32 минуты.
Как отметили в ППК «Черноземье», поездка на поезде даст жителям Воронежской области возможность познакомиться с достопримечательностями старинного города в Липецкой области.