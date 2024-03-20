Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заметает мощно: усиленный снегопад обрушился на Владивосток в эти минуты

Местные жители не ожидали таких изменений в погоде.

Сейчас в Ричмонде: +8° 5 м/с 36% 752 мм рт. ст. +7°
Источник: PrimaMedia.ru

Жители Владивостока удивлены погодными изменениями, которые прямо сейчас обрушились на город. По словам очевидцев, усиленный снегопад начался днем, около 16:00, сообщает ИА PrimaMedia.

Отмечается, что в среду, 20 марта, во Владивостоке начался снег. Как уточняется в Tg-канале pogoda25region (18+), также в субботу, 23 марта, вблизи южного побережья края будет смещаться циклон с атмосферным фронтом, который вызовет в отдельных районах края осадки различной интенсивности, от небольших до сильных.

Самые интенсивные осадки ожидаются как раз местами в южных и юго-западных районах края, осадки будут в виде мокрого снега, из-за около нулевых температур местами может отмечаться и смешанный вид осадков, на дорогах будет отмечаться гололедица и снежный накат.

Во Владивостоке в субботу также пройдут осадки различной интенсивности.