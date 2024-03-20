Заметает мощно: усиленный снегопад обрушился на Владивосток в эти минуты

Отмечается, что в среду, 20 марта, во Владивостоке начался снег. Как уточняется в Tg-канале pogoda25region (18+), также в субботу, 23 марта, вблизи южного побережья края будет смещаться циклон с атмосферным фронтом, который вызовет в отдельных районах края осадки различной интенсивности, от небольших до сильных.