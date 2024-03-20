Заметает мощно: усиленный снегопад обрушился на Владивосток в эти минуты

Жители Владивостока удивлены погодными изменениями, которые прямо сейчас обрушились на город. По словам очевидцев, усиленный снегопад начался днем, около 16:00, сообщает ИА PrimaMedia.
Отмечается, что в среду, 20 марта, во Владивостоке начался снег. Как уточняется в Tg-канале pogoda25region (18+), также в субботу, 23 марта, вблизи южного побережья края будет смещаться циклон с атмосферным фронтом, который вызовет в отдельных районах края осадки различной интенсивности, от небольших до сильных.
Самые интенсивные осадки ожидаются как раз местами в южных и юго-западных районах края, осадки будут в виде мокрого снега, из-за около нулевых температур местами может отмечаться и смешанный вид осадков, на дорогах будет отмечаться гололедица и снежный накат.
Во Владивостоке в субботу также пройдут осадки различной интенсивности.