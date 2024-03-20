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В Ростовской области зарегистрировали 17 тысяч случаев ОРВИ

Обновленные данные по гриппу и ОРВИ опубликовали в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с 11 по 17 марта 2024 года зарегистрировали 17 тысяч случаев ОРВИ. Это оказалось на 9% ниже недельного эпидпорога, сообщили специалисты управления Роспотребнадзора.

— 49,1% от всех заболевших ОРВИ — дети до 14 лет, — уточнили на сайте ведомства.

Показатель заболеваемости гриппом за указанный период составил 0,15 на 100 тысяч населения, все поступившие пациенты не были привиты против гриппа.

Напомним, грипп — инфекционное заболевание. Если у вас начнет подниматься температура (37,5 — 39 градусов), появятся кашель, насморк, боль в горле и в мышцах, необходимо как можно скорее обратиться к врачу.

Нужно строго выполнять все назначения и соблюдать постельный режим, так как при гриппе увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма. Самолечение недопустимо.

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