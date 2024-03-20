В Ростовской области зарегистрировали 17 тысяч случаев ОРВИ

В Ростовской области с 11 по 17 марта 2024 года зарегистрировали 17 тысяч случаев ОРВИ. Это оказалось на 9% ниже недельного эпидпорога, сообщили специалисты управления Роспотребнадзора.
— 49,1% от всех заболевших ОРВИ — дети до 14 лет, — уточнили на сайте ведомства.
Показатель заболеваемости гриппом за указанный период составил 0,15 на 100 тысяч населения, все поступившие пациенты не были привиты против гриппа.
Напомним, грипп — инфекционное заболевание. Если у вас начнет подниматься температура (37,5 — 39 градусов), появятся кашель, насморк, боль в горле и в мышцах, необходимо как можно скорее обратиться к врачу.
Нужно строго выполнять все назначения и соблюдать постельный режим, так как при гриппе увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма. Самолечение недопустимо.