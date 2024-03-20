Стала известна самая счастливая страна мира

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Финляндия в седьмой раз подряд признана самой счастливой страной мира, тройка лидеров, как и в прошлом году, состоит из северных стран: на втором месте Дания, на третьем — Исландия, Россия находится на 72-м месте, Украина на 105-м, следует из публикации Всемирного доклада о счастье.
«Первые десять стран рейтинга остаются по большей части теми же с доковидного времени. Финляндия по-прежнему занимает первое место», — говорится в докладе.
В первую десятку самых счастливых стран также вошли Швеция, Израиль, Нидерланды, Норвегия, Люксембург, Швейцария и Австралия.
Самой несчастливой страной признан Афганистан, в самом низу списка также оказались Ливан, Лесото, Сьерра-Леоне и Демократическая Республика Конго.
Впервые рейтинг самых счастливых стран был опубликован в 2012 году.
Исследование «Всемирного доклада о счастье» использует шесть ключевых факторов для объяснения различий в отчетах об уровне счастья в разных странах мира: социальная поддержка, доход, здоровье, свобода, щедрость и отсутствие коррупции. Правительства все чаще используют этот анализ, чтобы ориентировать политику на достижение счастья, уточняют авторы доклада. Публикация доклада приурочена к Международному дню счастья, отмечаемому 20 марта.