Стала известна самая счастливая страна мира

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Финляндия в седьмой раз подряд признана самой счастливой страной мира, тройка лидеров, как и в прошлом году, состоит из северных стран: на втором месте Дания, на третьем — Исландия, Россия находится на 72-м месте, Украина на 105-м, следует из публикации Всемирного доклада о счастье.