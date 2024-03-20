В течение дня обесточат следующие улицы: Ставропольская, Раздельная, Новороссийская, Индустриальная, Пригородная, Станкостроительная, Ростовское шоссе, Чекистов, Южная, Заводская, Сормовская, Тюляева, Демуса Благоева, Степная, Горячеключевская, Песчаная, Трамвайная, 1 Мая, Жлобы, Первомайская, Российская, Раздельная, Чернышевского, Янковского, Леваневского, Длинная, Красная, Одесская, Гоголя, Мачуги, Карасунская, Северная, Симферопольская, Дачная, Станочная, Заречная, Уральская, Троицкая, Калинина, Октябрьская.
Причиной отключения света является техническое обслуживание оборудования. Информация об этом опубликована на сайте компании, обеспечивающей электроснабжение.
В Краснодаре 20 марта произошло массовое отключение света
В Краснодаре сегодня утром, 20 марта, отключили свет на десятках улиц. Местные жители будут лишены электроснабжения с 9:00 до 17:00.
В течение дня обесточат следующие улицы: Ставропольская, Раздельная, Новороссийская, Индустриальная, Пригородная, Станкостроительная, Ростовское шоссе, Чекистов, Южная, Заводская, Сормовская, Тюляева, Демуса Благоева, Степная, Горячеключевская, Песчаная, Трамвайная, 1 Мая, Жлобы, Первомайская, Российская, Раздельная, Чернышевского, Янковского, Леваневского, Длинная, Красная, Одесская, Гоголя, Мачуги, Карасунская, Северная, Симферопольская, Дачная, Станочная, Заречная, Уральская, Троицкая, Калинина, Октябрьская.