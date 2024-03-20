Лучшее за 20 лет: в Калининграде пройдёт большой концерт группы «Мураками»

В калининградском клубе «Вагонка» в субботу, 13 апреля, состоится большой электрический концерт группы «Мураками». Коллектив выступит в рамках тура, посвящённого 20-летию, сообщили «Клопс Афише» организаторы.
«“Мураками” за годы, как хорошее вино, становится вкуснее и интереснее. Мы продолжаем творить и придумывать новые треки, создавать классные аранжировки на наши старые песни. И, конечно, сподвигнем всех петь в этом туре, ведь куда без песен? Мы отожжём с подругами, посмотрим на силуэты. Напомним, где наш нулевой километр, пустимся наутёк от всех проблем и дадим слово, что всё будет хорошо!» — приглашают на праздник музыканты.
Исполнители уже начали работу над новой электрической программой, в которую войдут хиты в обновлённых аранжировках и редко исполняемые треки. В этом туре к группе присоединится гитарист Руслан Ибрагимов, участие которого позволит усилить гитарную секцию и сделать звук ещё интереснее и насыщеннее. Бенд также готовит к выходу альбом THE BEST XX, состоящий из лучших песен и перезаписанных под руководством продюсера и музыканта Льва Трофимова.
Поклонников ждут в 19:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».