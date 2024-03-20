Лучшее за 20 лет: в Калининграде пройдёт большой концерт группы «Мураками»

«“Мураками” за годы, как хорошее вино, становится вкуснее и интереснее. Мы продолжаем творить и придумывать новые треки, создавать классные аранжировки на наши старые песни. И, конечно, сподвигнем всех петь в этом туре, ведь куда без песен? Мы отожжём с подругами, посмотрим на силуэты. Напомним, где наш нулевой километр, пустимся наутёк от всех проблем и дадим слово, что всё будет хорошо!» — приглашают на праздник музыканты.