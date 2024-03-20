Наурыз: как изменится ситуация на дорогах в праздники

На примере Нового года и 8 Марта интеллектуальная транспортная система Sergek ITS показала, что в обоих городах в предпраздничные дни активность на дорогах возрастает, а вот в дни самого праздника в столице оживленность на дорогах спадает, в то время как в Алматы количество транспортных событий в день бьет все рекорды и падает только к концу праздничного дня.
К примеру, 31 декабря прошлого года в Астане отмечено снижение активности авто по сравнению с 29 декабря на 18 процентов. В то время как в Алматы этот показатель 31 декабря вырос почти на 8,5 процента относительно уровня активности 29 декабря.
Такая же ситуация прослеживалась в преддверии 8 Марта этого года. Так, 7 марта активность на дорогах в Астане и Алматы только нарастала. Но уже 8 марта оживленность на дорогах столицы сократилась почти на четверть. В это время в Алматы этот показатель, наоборот, вырос еще почти на 10,5 процента по сравнению с предпраздничным днем. Пик транспортной активности в южной столице пришелся на 16:00 восьмого марта, после чего движение в городе пошло на убыль.
Что касается общего пробега авто, то 8 марта в Астане он упал на 14 процентов, в Алматы — всего на 4 процента относительно предыдущего дня.
После праздников, к слову, наблюдается значительное снижение активности и количества транспортных средств в обоих городах.
По словам аналитиков Sergek ITS, с каждым годом в Казахстане наблюдается все больший трафик в предпраздничные и праздничные дни. Если сравнивать Новый год и 8 Марта, можно отметить, что 31 декабря в Алматы около 512 тысяч авто совершили более 19 миллионов событий, а 8 марта уже 545 тысяч авто «наездили» почти 27 миллионов событий. Так как в этом году празднование Наурыза в Казахстане происходит по-новому и началось уже за десять дней до самого праздника, ожидается, что в ближайшие дни, 20 и 21 марта, трафик на дорогах возрастет.