Наурыз: как изменится ситуация на дорогах в праздники

По словам аналитиков Sergek ITS, с каждым годом в Казахстане наблюдается все больший трафик в предпраздничные и праздничные дни. Если сравнивать Новый год и 8 Марта, можно отметить, что 31 декабря в Алматы около 512 тысяч авто совершили более 19 миллионов событий, а 8 марта уже 545 тысяч авто «наездили» почти 27 миллионов событий. Так как в этом году празднование Наурыза в Казахстане происходит по-новому и началось уже за десять дней до самого праздника, ожидается, что в ближайшие дни, 20 и 21 марта, трафик на дорогах возрастет.