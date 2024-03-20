Финляндия снова признана самой счастливой страной мира

«Первые десять стран рейтинга остаются по большей части теми же с доковидного времени. Финляндия по-прежнему занимает первое место».
В топ-10 самых счастливых государств вошли также Швеция, Израиль, Нидерланды, Норвегия, Люксембург, Швейцария и Австралия. У России — 72-е место, Беларуси в рейтинге нет.
Замыкает список Афганистан, внизу рейтинга оказались Ливан, Лесото, Сьерра-Леоне и Конго.
В первый раз список самых счастливых стран был обнародован в 2012 году.
Во время составления Всемирного доклада о счастье используются шесть факторов: социальная поддержка, здоровье, доход, отсутствие коррупции, свобода и щедрость. Авторы доклада уточняют, что правительства стран все чаще используют данные документа, чтобы ориентировать политику на достижение лучших условий жизни населения. Обычно доклад публикуется к Международному дню счастья, который отмечается 20 марта.