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Финляндия снова признана самой счастливой страной мира

МИНСК, 20 мар — Sputnik. Финляндия снова признана самой счастливой страной мира, тройка лидеров, как и в 2023-м, состоит из северных стран: второе место — у Дании, на третьем — Исландия, свидетельствуют данные Всемирного доклада о счастье, опубликованного подразделением ООН по поиску решений стабильного развития.

Источник: Sputnik.by

«Первые десять стран рейтинга остаются по большей части теми же с доковидного времени. Финляндия по-прежнему занимает первое место».

говорится в документе.

В топ-10 самых счастливых государств вошли также Швеция, Израиль, Нидерланды, Норвегия, Люксембург, Швейцария и Австралия. У России — 72-е место, Беларуси в рейтинге нет.

Замыкает список Афганистан, внизу рейтинга оказались Ливан, Лесото, Сьерра-Леоне и Конго.

В первый раз список самых счастливых стран был обнародован в 2012 году.

Во время составления Всемирного доклада о счастье используются шесть факторов: социальная поддержка, здоровье, доход, отсутствие коррупции, свобода и щедрость. Авторы доклада уточняют, что правительства стран все чаще используют данные документа, чтобы ориентировать политику на достижение лучших условий жизни населения. Обычно доклад публикуется к Международному дню счастья, который отмечается 20 марта.