Финляндия снова признана самой счастливой страной мира

Во время составления Всемирного доклада о счастье используются шесть факторов: социальная поддержка, здоровье, доход, отсутствие коррупции, свобода и щедрость. Авторы доклада уточняют, что правительства стран все чаще используют данные документа, чтобы ориентировать политику на достижение лучших условий жизни населения. Обычно доклад публикуется к Международному дню счастья, который отмечается 20 марта.