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В Красноярске продают частный самолет за семь миллионов рублей

Небольшой частный самолет продают в Красноярске за семь миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске на продажу выставили небольшой частный самолет NG-4 HD. Стоимость — 7 миллионов рублей. Объявление появилось на «Авито».

Продавец сообщил, что это воздушно судно собрали в Чехии в 2010. Мощность двигателя — 100 лошадиных сил. Пробег — 1510 часов. Сертификат летной годности действителен до конца 2025 года. По словам владельца, самолет всегда вовремя проходил техническое обслуживание. На нем установлены новые тормозные колодки, а также заменен бензонасос и детали карбюратора.

Как отметил продавец, небольшой самолет идеально подойдет для путешествий вдвоем, а красивыми видами с высоты можно будет наслаждаться через панорамные окна.