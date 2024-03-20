В Красноярске продают частный самолет за семь миллионов рублей

Продавец сообщил, что это воздушно судно собрали в Чехии в 2010. Мощность двигателя — 100 лошадиных сил. Пробег — 1510 часов. Сертификат летной годности действителен до конца 2025 года. По словам владельца, самолет всегда вовремя проходил техническое обслуживание. На нем установлены новые тормозные колодки, а также заменен бензонасос и детали карбюратора.