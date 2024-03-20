20 локаций по городу: как готовятся к празднованию Наурыза в Павлодаре

«21 марта с 11 утра до 13:00 в 14 микрорайонах города пройдут праздничные программы. Будут установлены выставочные юрты в национальном стиле, организованы культурные и спортивные мероприятия. Как обычно мы задействуем микрорайон Усолка, Олжабай батыра, Ломова, 64, Ломова, 65 — это два наших вуза, сквер по улице Литвинова. Будет развернута праздничная программа по Толстого, 82 в центральном парке культуры и отдыха. У Ломова, 38 — это здание центра развития молодежных инициатив, в парке Гагарина, на точке Сураганова, 3, Камзина, 67/1, в микрорайоне Жанаул возле клуба, в поселке Железнодорожников, а также на рынке Жайляу».