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Красноярский фридайвер задержал дыхание и нырнул на 257 метров

Спортсмен установил новый рекорд России.

Источник: Минспорта Красноярского края

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по фридайвингу. На прошедших соревнованиях представитель краевой Академии летних видов спорта Михаил Брянцев трижды поднимался на верхнюю ступень пьедестала почета.

У красноярского спортсмена три золота в дисциплинах: ныряние в длину с задержкой дыхания без ласт, ныряние в моноласте и ныряние в длину в раздельных ластах.

Нашим спортсменом установлен новый рекорд России: он смог нырнуть на 257 метров в длину с задержкой дыхания в раздельных ластах. Таким образом, Михаил Брянцев побил предыдущий рекорд в данной дисциплине, установленный в прошлом году на чемпионате мира в Корее, — 256 метров. Впрочем, прошлый рекорд также принадлежал ему.

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