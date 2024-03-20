Красноярский фридайвер задержал дыхание и нырнул на 257 метров

Нашим спортсменом установлен новый рекорд России: он смог нырнуть на 257 метров в длину с задержкой дыхания в раздельных ластах. Таким образом, Михаил Брянцев побил предыдущий рекорд в данной дисциплине, установленный в прошлом году на чемпионате мира в Корее, — 256 метров. Впрочем, прошлый рекорд также принадлежал ему.